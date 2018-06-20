У Троїцькому Луганської області відкрили відновлений міст (відео)

Міст був зруйнований внаслідок бойових дій.

Сьогодні у населеному пункті Троїцьке Луганської області відкрили міст через річку Луганка, який був зруйнований внаслідок бойових дій.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру операції Об’єднаних сил в соціальній мережі Facebook.

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«Сьогодні, 20 червня, відбулося відкриття мосту через річку Луганка у населеному пункті Троїцьке, що на Луганщині», - йдеться у повідомленні.

Зазначений міст було відбудовано завдяки злагодженій системі координації дій всіх військових структур та з військово-цивільних адміністрацій, наголосили у прес-центрі.

В урочистостях з відкриття мосту взяли участь командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко, представники органів державної влади, місцевого самоврядування та військовослужбовці.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі бойовики підірвали міст на трасі Хрустальний (до декомунізації - Красний Луч) - Луганськ біля селища Іванівка.