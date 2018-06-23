Минулої доби бойовики 27 разів порушували режим тиші на Донбасі

Втрат з української сторони немає.

Упродовж минулої доби, 23 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою.

Як повідомили у прес-центрі операції Об'єднанних сил, інтенсивні бойові дії тривали на Луганському та Маріупільському напрямках. Російсько-окупаційні війська 27 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

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Зокрема зі стрілецької зброї та гранатометів, окупанти відкривали вогонь зі 122 мм артилерії та 120 мм мінометів в районі Новотошківського.

"На Донецькому напрямку ворог переважно застосовував стрілецьку зброю та гранатомети. Бої не високої інтенсивності точилися на різних ділянках фронту. Зокрема біля населених пунктів Верхньоторецьке, Авдіївка, Луганське та Зайцево ворог відкривав вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів", - додали у прес-службі.

З артилерії 120-мм калібру бойовики відкривали вогонь в районах населених пунктів Водяне та Гнутово. Також по позиціях Об'єднаних Сил біля Лебединського ворог відкривав вогонь з мінометів калібром 120 мм. Захисники Маріуполя надійно утримували позиції та не дозволили окупантам покращити своє тактичне положення.

Поточної доби ворог двічі відкривав вогонь по наших захисниках у районі Новотошківського з мінометів 82-го калібру, а також двічі обстріляв позиції біля Лебединського з гранатометів та стрілецької зброї.

Як зазначили в ООС, втрат серед українських військових немає.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі знову зафіксували скупчення військової техніки бойовиків за межами відведення.