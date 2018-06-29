Минулої доби на Донбасі загинуло четверо українських захисників, ще двох поранено

Бойовики 28 разів вдалися до прицільного вогню по позиціях операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 28 червня, російські окупаційні війська 28 разів вдалися до прицільного вогню по позиціях операції Об'єднаних сил, 9 з яких – із важкого озброєння. На окремих ділянках бойовики використовували озброєння танків, ствольну артилерію та міномети, які заборонені Мінськими домовленостями.

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Як повідомили у прес-службі ООС, внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє захисників отримали поранення.

Відмічається, що на Луганському напрямку противник активізувався у нічний час і вів вогонь по захисниках Новотошківського з танку, мінометів, автоматичних гранатометів та БМП. Також бої велися на Світлодарській дузі: бойовики обстріляли позиції ООС в районі Світлодарська та Новозванівки.

Також біля Південного ворог активно застосовував міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети, вогонь з яких був прикриттям роботи снайпера та диверсійної групи. Лише дієвими заходами вогневого впливу на окупантів вдалося стабілізувати ситуацію. Обстріли зафіксували і поблизу Луганського.

На донецькому напрямку ворог обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші позиції у районі населених пунктів Мар’їнка, Верхньторецьке та Авдіївка.

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На Маріупольському напрямку противник продовжував вести вогонь по українських позиціях із застосуванням зброї, яка має бути відведена на визначені Мінськими домовленостями відстані. Так, ворог застосував по захисниках Павлополя ствольну артилерію калібром 122 мм, міномети калібром 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Вогневого впливу також зазнали позиції ООС в районі населених пунктів Водяного, Лебединського, Гнутового, Новотроїцького та Широкиного.

"За уточненими даними розвідки, 9 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 8 поранено", - додали в ООС.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня бойовики в черговий раз зірвали розведення сил поблизу Станиці Луганської.