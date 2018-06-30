На Донбасі з початку доби бойовики значно скоротили кількість обстрілів

Окупанти випустили дві міни калібром 120 мм по позиціях ЗСУ біля Гнутового, що на Маріупольському напрямку.

Упродовж поточної доби бойовики російсько-окупаційних бандформувань на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.

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Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Згідно з інформацією, бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

"Вдень ворог упродовж півгодини обстрілював захисників Красногорівки зі стрілецької зброї, що на Донецькому напрямку і випустив дві міни калібром 120 мм по наших позиціях біля Гнутового, що на Маріупольському напрямку", - йдеться в повідомленні.

На інших напрямках вдень було тихо.

Втрат серед наших військовослужбовців немає.