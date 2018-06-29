Бойовики обстріляли з гранатометів Мар'їнку і Піски, поранено українського бійця

Позиції ЗСУ біля Бердянського терористи випробували на міць 120-мм мінометною міною.

Упродовж поточної доби бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, 5 разів із забороненої Мінськими домовленостями зброї, внаслідок бойових дій один український воїн дістав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 18:00.

На Луганському напрямку, в районі населеного пункту Кримське, позиції Збройних сил України окупанти обстрілювали з гранатометів, а по захисниках Новотошківського відпрацював ворожий танк. Це грубе порушення режиму припинення вогню задокументовано, і матеріали передані до міжнародних організацій, наголосили у прес-центрі.

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Упродовж дня на Горлівському напрямку було найгарячіше: бої точилися навколо населеного пункту Луганське. Бойовики використовували гранатомети, стрілецьку зброю і заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети. Для примушення окупантів до припинення вогню українські військові відкривали вогонь наявними вогневими засобами. Проте внаслідок бойових дій один український воїн дістав поранення.

На Донецькому напрямку окупанти вели турбуючий вогонь по захисниках Мар'їнки та Пісків зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

На Маріупольському напрямку бої точилися у районі населених пунктів Лебединське, Широкине та Водяне, де бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. Позиції ЗСУ біля Бердянського терористи випробували на міць 120-мм мінометною міною.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі загинули четверо українських захисників, ще двоє були поранені.