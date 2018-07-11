Хотів дізнатись позиції ЗСУ: на Луганщині затримали розвідника окупантів

Бойовик дві доби перетинав «сіру зону» мінними полями для проведення розвідувальної операції за вказівкою кадрових офіцерів РФ.

В с. Світличне Попаснянського району бійці батальйону «Луганськ -1» затримали 25-річного чоловіка, який перебуває у складі незаконного збройного формування «ЛНР», при спробі перетину лінії розмежування поза офіційним пунктом в’їзду-виїзду.

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у Луганській області, це відбулося після того, як дві доби затриманий перетинав «сіру зону» мінними полями.

Згідно з повідомленням, його метою було проведення розвідувальної операції на користь та за вказівкою кадрових офіцерів Російської Федерації, які керують підрозділом «народної міліції» «ЛНР».

Читайте такожВорожа ДРГ проривалася до позицій українських військових у районі Донецького аеропорту - двох бойовиків знищено (відео)

"Нещодавно чоловік отримав вказівку таємно перейти на територію України та провести розвідку з отримання інформації про розташування позицій та підрозділів ЗСУ. Під час спроби перетнути лінію розмежування чоловік й був затриманий бійцями БПСПОП «Луганськ-1», які цілодобово несуть службу на передових позиціях", - зазначає Відділ комунікації.

За даними правоохоронців, чоловік, проживаючи на тимчасово окупованій території з 2014 року, піддався агітації російсько-окупаційних військ та вступив в ряди «народної міліції» НЗФ «ЛНР». Він виконував обов’язки розвідника і, дізнаючись позиції Збройних Сил України, наносив їх на карту. Служив в Луганську, Кадіївці (раніше Стаханів) та Голубівці (раніше Кіровськ).

Даним факт кваліфікований за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.

Наразі підозрюваний співпрацює зі слідством.