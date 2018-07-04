Співробітники СБ України задокументували, що очолюване зловмисником угруповання, відоме як батальйон «Брянка СССР», брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

За матеріалами Тернопільського управління СБУ на 14 років позбавлення волі заочно засуджено ватажка терористів терористичної організації «ЛНР».

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, слідчі Управління СБУ в Тернопільській області встановили, що мешканець Щастя Луганської області у червні 2014 року добровільно приєднався до бандформувань та був призначений на «посаду» командира взводу територіальної оборони так званої народної міліції «ЛНР». Співробітники СБ України задокументували, що очолюване зловмисником угруповання, відоме як батальйон «Брянка СССР», брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

За матеріалами Служби безпеки України у Тернопільській області ватажка терористів заочно засуджено.

Суд визнав ватажка терористичного угруповання винним у скоєнні злочину, передбаченим ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового вироку до виконання.