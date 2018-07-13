"Війна багато чого навчила": командувач ООС розповів про "колосальні зміни" в українській армії

Сергій Наєв розповів, що сьогодні в українській армії командир не ховається від проблем солдата.

За останні чотири роки в українській армії сталися колосальні зміни, із ЗСУ вдалося вичавити старі радянські норми.

Про це заявив командувач ООС Сергій Наєв в інтерв’ю виданню «Високий замок».

«Змінилися і солдат, і командир. І я змінився. До війни в армії панував «совок». Збройні сили зразка 2013−2014 років будувались за старою «совковою» методологією. Хоч формально армія вважалася українською, але жила за статутами Радянського Союзу. За чотири роки радянщину значною мірою вдалося вичавити з армії», – вважає Наєв.

Читайте такожДоба на Донбасі: бойовики застосовували важке озброєння, поранено трьох українських військових

За його словами, зараз він набагато впевненіший у своїх підлеглих. «У 2014−2015 роках були проблеми з особовим складом. Значна частина мобілізованих була дуже мотивованою, патріотично налаштованою, але були і такі, хто боявся війни. Тому війська були неоднорідними. В одному підрозділі були такі, хто вів за собою, й такі, які пасли задніх…», – зазначив він.

Він впевнений, що війна багато чого навчила. «На війні виявляються як найкращі якості людини, так і найгірші. Якщо розумієш, що кожен день може статися непоправне, мимоволі стаєш сам собою, стаєш справжнім. Лицемірство, вірнопідданство, яке панувало в армії радянського зразка, зникає. Зараз командир може багато чого повчитися у солдата. Але головне, що командир не ховається від проблем солдата. Стало зрозуміло те, що і я солдат, і він — солдат. Ми, по суті, рівні. Лише у мене вище звання, відтак більша відповідальність», – пояснює генерал-лейтенант.

«Зараз боєць не буде мовчки терпіти таких командирів. Моєї влади достатньо, аби дурня виправити чи звільнити. Щоразу, коли приїжджаю у бригаду чи на опорний пункт, підходжу до солдата і цікавлюся, чи є до мене питання, прохання, чи мають що мені сказати», – заявив Наєв, додавши, що бійці знають його номер телефона і дзвонять в разі необхідності.