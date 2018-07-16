"Це знесуть": волонтер показав одну з цілей українських військових на Донбасі (фото)

За словами волонтера, коли перемир'я на Донбасі закінчиться, цю позицію терористів "знесуть".

Під час "хлібного" перемир'я терористи будують і зміцнюють передові позиції на Донбасі.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін. "ЗСУ та "третя сила" нарощують міць, спостерігають на моніторах, ставлять мітки на планшетах з програмою для точного коригування вогню і все фіксують", - йдеться у повідомленні.

"Перемир'я закінчиться - це знесуть", - додав волонтер.

Раніше Мисягін повідомляв, що в зоні відповідальності 92-ї бригади в районі Авдіївки був знищений один з бліндажів терористів.