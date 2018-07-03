У районі Авдіївки знищено бліндаж бойовиків (відео)

Волонтер похвалився черговим успіхом ЗСУ на Донбасі.

У зоні відповідальності 92-ї бригади в районі Авдіївки знищено один з бліндажів терористів.

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"Кілька днів тому в небі з'явилася невідома "третя сила". В результаті їхньої несподіваної появи був знищений один з бліндажів противника", - пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

Раніше волонтер повідомляв, що на Сєвєродонецькому напрямку на Донбасі знищено опорний пункт бойовиків "ЛНР".