У районі Авдіївки знищено бліндаж бойовиків (відео)

10:54, 03 липня 2018
Війна
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"Кілька днів тому в небі з'явилася невідома "третя сила". В результаті їхньої несподіваної появи був знищений один з бліндажів противника", - пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

Раніше волонтер повідомляв, що на Сєвєродонецькому напрямку на Донбасі знищено опорний пункт бойовиків "ЛНР".

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Теги: #Донбас#Авдіївка#бойовики#знищення