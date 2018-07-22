У Мар’їнці від вибуху невідомого предмету поранено двох місцевих мешканців

17:34, 22 липня 2018
Війна
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У Мар’їнці поранено двох місцевих мешканців / фото УНИАН

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Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Зазначається, що один із чоловіків наступив на власному подвір’ї на вибуховий предмет, від чого і стався вибух. Чоловік приїхав до будинку разом з товаришем для перевірки оселі, адже господар разом з родиною тимчасово переїхали з району через обстріли.

Двох поранених доставили до лікарні сусіднього Курахового. Вони перебувають у неважкому стані. Загрози їхньому життю немає.

Поліція за фактом вибуху порушила кримінальну справу за статтею «теракт».

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Теги: #Мар'їнка#вибух#жертви