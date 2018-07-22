У Мар’їнці від вибуху невідомого предмету поранено двох місцевих мешканців
17:34, 22 липня 2018Війна
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Поранених доставили до лікарні сусіднього Курахового, їхній стан неважкий.
У Мар’їнці поранено двох місцевих мешканців / фото УНИАН
У Мар’їнці Донецької області від вибуху невідомого предмету постраждали двоє місцевих мешканців - чоловіки 43 та 45 років.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
Зазначається, що один із чоловіків наступив на власному подвір’ї на вибуховий предмет, від чого і стався вибух. Чоловік приїхав до будинку разом з товаришем для перевірки оселі, адже господар разом з родиною тимчасово переїхали з району через обстріли.
Двох поранених доставили до лікарні сусіднього Курахового. Вони перебувають у неважкому стані. Загрози їхньому життю немає.
Поліція за фактом вибуху порушила кримінальну справу за статтею «теракт».
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