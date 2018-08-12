На Донбасі затримали російського «туриста», який знімав позиції ЗСУ (фото)

11:49, 12 серпня 2018
Війна
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На Донбасі затримали підозрілого туриста з Сургуту / Facebook - Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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Як повідомляє штаб ООС у Facebook, затримання підозрілої особи 11 серпня здійснили військовослужбовці однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил.

«Затриманим виявився громадянин Росії. За його словами він прибув подорожувати Україною. Військовослужбовців зацікавив той факт, що "турист" прибув з далекого Сургуту, а серед історичних та культурних пам'яток в Україні його цікавили лише позиції підрозділів Збройних Сил України, які він знімав та ретельно зберігав у себе на мобільному телефоні», – зазначено у повідомленні.

«Наразі його культурні "смаки" вивчають експерти відповідних органів, які спеціалізуються на вивченні саме таких неординарних особистостей», – додали у штабі ООС.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 серпня, російські окупаційні війська 34 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, у тому числі 4 рази із важкого озброєння. Внаслідок бойових дій один український військовий дістав поранення.

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Теги: #Донбас#війна