На Донбасі затримали російського «туриста», який знімав позиції ЗСУ (фото)

Наразі зроблені росіянином знімки вивчають експерти відповідних органів.

Українські військові затримали на Сході України росіянина, який знімав позиції ЗСУ на свій мобільний телефон.

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Як повідомляє штаб ООС у Facebook, затримання підозрілої особи 11 серпня здійснили військовослужбовці однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил.

«Затриманим виявився громадянин Росії. За його словами він прибув подорожувати Україною. Військовослужбовців зацікавив той факт, що "турист" прибув з далекого Сургуту, а серед історичних та культурних пам'яток в Україні його цікавили лише позиції підрозділів Збройних Сил України, які він знімав та ретельно зберігав у себе на мобільному телефоні», – зазначено у повідомленні.

«Наразі його культурні "смаки" вивчають експерти відповідних органів, які спеціалізуються на вивченні саме таких неординарних особистостей», – додали у штабі ООС.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 серпня, російські окупаційні війська 34 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, у тому числі 4 рази із важкого озброєння. Внаслідок бойових дій один український військовий дістав поранення.