Доба на Донбасі: бойовики били з БМП та мінометів, одного українського військового поранено

За даними розвідки, упродовж доби одного окупанта знищено, двоє дістали поранення.

Протягом минулої доби, 11 серпня, російські окупаційні війська 34 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, у тому числі 4 рази із важкого озброєння. Внаслідок бойових дій один український військовий дістав поранення.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, вороги вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Новоолександрівки, Світлодарська, Новгородського, Новотроїцького, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гранітного, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм позиції ЗСУ біля Лебединського, із ствольної артилерії калібром 122 мм – захисників Гнутового та Кримського.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по українських позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове. Обидва рази застосовувалися міномети калібром 120 та 82 мм. Втрат немає.

За даними розвідки, одного окупанта знищено, двоє дістали поранення.

10 серпня повідомлялось, що Російська Федерація відправила ще понад 2 тисячі своїх військових на Донбас для виконання бойових завдань.