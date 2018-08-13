Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала близько 170 вибухів на Донбасі - звіт

Переважна кількість порушень режиму припинення вогню сталася на Донеччині.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за минулі вихідні зафіксували близько 170 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за минулі вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У період із вечора 10 до вечора 11 серпня в Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, однак, зафіксувавши більшу кількість вибухів (близько 90), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (орієнтовно 70 вибухів)», - сказано у звіті.

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Також, наступної доби, з вечора 11 до вечора 12 серпня, місія констатувала подальше зменшення кількості порушень перемир'я (зокрема близько 60 вибухів).

Зокрема, на Донеччині порушення зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Лебединського та Світлодарська.

Крім того, на Луганщині з вечора 10 до вечора 11 серпня СММ зафіксувала збільшення кількості порушень перемир'я. У період із вечора 11 до вечора 12 серпня СММ констатувала подальше збільшення кількості порушень, зокрема зафіксувавши 20 вибухів.

Усі 20 вибухів були зафіксовані 12 серпня у період між 01:40 і 02:00 в Кадіївці (колишній Стаханов, непідконтрольний урядові України, 50 км на захід від Луганська).

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що спостерігачі за попередній тиждень зафіксували збільшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 63%. "Загалом місією було зафіксовано понад 6 тисяч 500 таких порушень. Місія відзначила чотирикратне збільшення випадків використання озброєння, яке повинно було бути відведеним", - сказав Хуг.