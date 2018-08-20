Доба на Донбасі минула для Об’єднаних сил без втрат, двох російських бойовиків поранено

Вороги вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також з озброєння БМП.

Протягом минулої доби, 19 серпня, бойовики російсько-окупаційних військ 20 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на сході України, важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед українських захисників протягом минулої та цієї доби немає.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, вороги вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Ворожі обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Катеринівки, Луганського, Південного, Залізного, Зайцевого, Новоселівки Другої, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного. Також поблизу Катеринівки противник застосував озброєння БМП.

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з гранатометів та стрілецької зброї три рази обстріляли позиції українських захисників в районах населених пунктів Широкине та Лебединське.

За даними української розвідки, двоє окупантів отримали поранення.

Нагадаємо, 18 серпня внаслідок бойових дій на Донбасі двоє українських захисників загинули, ще двоє отримали поранення.