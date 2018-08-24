Президент присвоїв звання Герой України двом офіцерам - учасникам АТО, одному посмертно

Порошенко присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» лейтенанту Олегу Довгому (посмертно) і лейтенанту Володимиру Соснину.

Президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» лейтенанту Олегу Довгому (посмертно) та лейтенанту Володимиру Сосніну.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, почесні звання військові отримали за особисту мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Під час параду до Дня Незалежності України орден Довгого з рук глави держави отримали батьки лейтенанта. Довгий з 2014 року виконував бойові завданні в зоні проведення антитерористичної операції, зокрема в районі населеного пункту Чорнухине, керував взводним опорним пунктом в районі Дебальцевого.

31 січня 2015 року бойовики здійснили наступальні дії з метою взяття Чорнухине під свій контроль. Бойовики обстріляли з систем «Град» та мінометів взводний опорний пункт лейтенанта Довгого, а після цього здійснили наступ групою піхоти та танків. При веденні ближнього стрілецького бою з противником було поранено трьох військовослужбовців, один з них був тяжкопоранений та знаходився на позиції, яка прицільно обстрілювалася. Лейтенант на собі витягнув тяжкопораненого військовослужбовця та виніс його з поля бою. Бойові дії на ділянці відповідальності продовжувались, Довгий отримав поранення, однак від евакуації відмовився і продовжував керувати підлеглими.

Пізніше артснаряд з «Граду» влучив в укриття, де знаходився Довгий, в результаті чого офіцер загинув.

Позиції взводного опорного пункту вдалось утримати, противник не прорвався.

Звання Герой України також присвоєно лейтенанту Сосніну. У червні 2014 року поблизу села Селезньовка в ході бою 27 військовослужбовців отримали поранення різних ступенів тяжкості та, знаходячись під шквальним вогнем, не могли самостійно залишити місце бою. Офіцер, ризикуючи власним життям, особисто провів евакуацію особового складу з поля бою та надання медичної допомоги.

27 липня 2014 року під час виконання завдань в зоні АТО підрозділ під керівництвом Сосніна здійснював переміщення для заняття відповідної висоти поблизу міста Торез Донецької області, який потрапив під мінометний обстріл бойовиків. Офіцер отримав поранення, однак продовжив керувати підрозділом. 29 липня 2014 року штурмовою групою на чолі з військовослужбовцем результативно та в найкоротші строки було взято під контроль та подальше утримання стратегічно важливої точки - курган Савур-могила.