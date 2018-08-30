"5 років розрухи": в мережі показали руїни донецького аеропорту з висоти пташиного польоту (відео)

Аеропорт, який колись був одним з кращих у Європі, зараз повністю зруйнований.

В мережі опубліковано відео Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва з висоти пташиного польоту.

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Панорамну зйомку з безпілотника опублікували на Youtube сепаратистському каналі News-Front.

"Донецький аеропорт після 5 років війни", - йдеться у підписі.

"Моторошна картина", "Пам'ятаю як це було, скільки полягло", "Був кращим у Європі", - пишуть в коментарях.

Відео: інформресурс бойовиків

Як повідомляв УНІАН, у мережі оприлюднили раніше не публікувалися фото зруйнованого в ході бойових дій Донецького аеропорту (ДАП).