"5 років розрухи": в мережі показали руїни донецького аеропорту з висоти пташиного польоту (відео)
09:42, 30 серпня 2018Війна
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Аеропорт, який колись був одним з кращих у Європі, зараз повністю зруйнований.
скріншот
В мережі опубліковано відео Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва з висоти пташиного польоту.
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Панорамну зйомку з безпілотника опублікували на Youtube сепаратистському каналі News-Front.
"Донецький аеропорт після 5 років війни", - йдеться у підписі.
"Моторошна картина", "Пам'ятаю як це було, скільки полягло", "Був кращим у Європі", - пишуть в коментарях.
Відео: інформресурс бойовиків
Як повідомляв УНІАН, у мережі оприлюднили раніше не публікувалися фото зруйнованого в ході бойових дій Донецького аеропорту (ДАП).
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