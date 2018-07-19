Від колишнього життя не залишилося нічого: у мережі показали неопубліковані раніше фото Донецького аеропорту

На фото показані конструкції повністю зруйнованого аеропорту, розбита військова техніка, розтяжки і склад боєприпасів.

У мережі оприлюднили фото зруйнованого в ході бойових дій Донецького аеропорту (ДАП), які раніше не публікувалися.

Розмістив знімки "Український мілітарний портал" на сторінці в Facebook.

На фото показані конструкції повністю зруйнованого аеропорту, розбита військова техніка, розтяжки, склад боєприпасів, залишки оборонних загороджень, а також розташований поблизу аеропорту храм.

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали свіжі фото з окупованого Донецька. На фото видно, що вулиці Донецька спорожніли, а саме місто занепадає.