Бойовики відзвітували про затримання «українських диверсантів», які підірвали Захарченка

Затримання відбулося на проспекті Богдана Хмельницького в Донецьку.

У так званих силових структурах «ДНР» заявили про затримання «українських диверсантів», нібито відповідальних за смерть ватажка терористів Олександра Захарченка.

Про це повідомляє «Интерфакс», посилаючись на джерело в терористичній організації.

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"Затримано кілька людей, українські диверсанти і пов'язані з ними особи, які підозрюються в причетності до замаху", - заявив співрозмовник агентства.

За його словами, затримання відбулося на проспекті Богдана Хмельницького, Підозрюваних затримали в автомобілі.

Нагадаємо, сьогодні ватажка "ДНР" Олександра Захарченка підірвали в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку. Лідер бойовиків помер у лікарні, куди його доставили після вибуху.

Довідка УНІАН. Олександр Захарченко - проросійський терорист, ватажок так званої "ДНР". Під час проросійських виступів на сході України керував донецьким відділенням харківського бійцівського клубу «Оплот».

16 квітня 2014 очолив групу бойовиків, які захопили будівлю донецької міської адміністрації. У травні 2014 був призначений військовим комендантом» захопленого бойовиками Донецька. Згодом призначений на посаду заступника міністра внутрішніх справ ДНР». У серпні змінив на посту голови Ради Міністрів «ДНР» Олександра Бородая.

У листопаді 2014 року, після нелегітимних виборів у "ДНР", невизнана ЦВК "республіки" оголосила, що Захарченко отримав перемогу. За даними ЗМІ, в 2010 році Олександр Захарченко проходив обстеження в Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи. Там йому була офіційно присвоєна II група інвалідності по психічному захворюванню. У документі медичного центру зазначаються «стійкі незворотні психічні розлади». Йому було призначено лікування в стаціонарі Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3. У довідці також зазначається, що дії хворого Захарченка «несуть загрозу оточуючим».

2010-2013 роки були вилучені з офіційної біографії Захарченка. Однак 2013 року, якраз після спілкування з лікарями, Захарченко знову з'явився в ЗМІ - вже як активіст харківської проросійської організації «Оплот».