У Донецьку в прямому ефірі бойовик напав на російського пропагандиста (відео)

На зв'язку зі студією пропагандист в момент нападу обговорював актуальні настрої в окупованому Донецьку.

На російського пропагандиста Семена Пегова в Донецьку напав невідомий чоловік у військовій формі. Подія сталася під час прямого телевізійного включення російського Першого каналу. Читайте такожСмерть Захарченка активізувала російських пропагандистів, бойовики провокують ЗСУ - Міноборони «Це була провокація абсолютно неадекватної людини у формі», - прокоментував сам Пегов ситуацію, передає antikor.com.ua. На зв'язку зі студією пропагандист в момент нападу обговорював актуальні настрої в окупованому Донецьку у зв'язку з ліквідацією ватажка бойовиків так званої «ДНР» Олександра Захарченка.

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