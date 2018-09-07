Екс-бойовик з РФ розповів про регулярні розстріли своїх же в угрупованнях "Мотороли" і "Гіві" (відео)

За словами найманця-росіянина, вбивства своїх же практикувалися в «Спарті» і «Сомалі» регулярно.

Колишній бойовик «батальйону Мотороли» Скворцов Олексій Юрійович з Башкортостану, РФ, позивний «Шпак», який брав участь у боях проти Збройних сил України, розповів про випадки самосуду – розстрілах в угрупованнях НЗФ.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», за словами екс-бойовика, регулярно мали місце випадки розстрілів та представників особового складу «Спарти» та «Сомалі».

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«Я, як командир взводу, зайшов дізнатися якісь вводні. Я піднявся до нього в 9-поверхову будівлю поруч з донецьким аеропортом, дізнався, які ввідні завдання, які зміни, які накази будуть, все дізнався. І він мені сказав, мовляв, «Шпак», залишся, зараз тобі щось покажуть і розкажуть, а ти підеш на позиції біля готелю і все бійцям розкажеш. Я стояв чекав, напевно, півтори або дві години. Зі мною був боєць з позивним «Любе». Потім приїхав Уазик, з нього вийшло близько шести осіб, трьом з цих бійців сказали здати зброю, нібито вони втомилися і скоро поїдуть додому відпочивати... Коли вони здали зброю, на них один боєць направив пістолет, а інший направив автомат. «Череп» стояв крайній до мене, я тоді навіть не знав, що це «Череп». Потім він мені сказав, що цього бійця застрелили за наказом «Мотороли». Той чоловік, який стріляв, йому сказав: «я тобі казав не пити!». «Череп» говорить «так казав не пити, але дайте я поясню». Той чоловік направив на нього пістолет в лоб. «Череп» відвернувся. Після того він Черепу говорить «будь чоловіком, подивися на мене. Бухати у тебе сміливості вистачало, а подивитися на мене немає сміливості? «Череп» тільки підняв на нього очі, той вистрілив йому в лоб. Коли «Череп» впав, він вистрілив йому в потилицю. Коли застрелили, він сказав «типу загинув смертю героїв. Снайпер застрелив». У мене на очах так вбили двох. «Гіві» одного бійця розстріляв за те, що того укропи випустили з полону. Він відправив на нездійсненне завдання 10 бійців, з 10 залишився 1. Одного укропи відправили сказати, що один в полон узятий, а інші вбиті. Ось вони одного відпустили доповісти. А він прийшов, злякався, «Гіві» його при мені розстріляв. Я знаю про чотири таких випадки», - розповів «Шпак».

Він додав, що бойовик, застрелений «Гіві», убитий в будівлі «Дев'ятки» - єдиного дев'ятиповерхового будинку біля аеропорту.

І даний випадок, стверджує «Шпак», не поодинокий, вбивства своїх же практикувалися в «Спарті» і «Сомалі» регулярно. Родичам убитих бойовиків в таких випадках повідомляли, що ті «застрелені снайпером».