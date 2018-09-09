У Донецьку ліквідували "дітище" Захарченка

Ліквідовано пропагандистський канал "Оплот Донбасу", підконтрольний ватажкам "ДНР".

В окупованому Донецьку ліквідовано підконтрольний "ДНР" пропагандистський канал "Оплот Донбасу".

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Він відомий своїми фейками, брудними випадами на адресу України та українців, передають "Ведомости Донбасса". Працівників каналу розпустили і порекомендували "шукати нову роботу".

У соцмережах жителі Донецька пишуть: "Телеканал "Оплот". Керівництво сказало співробітникам шукати нову роботу. Всіх розпускають".

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька. На посаду ватажка "ДНР" був тимчасово призначений Дмитро Трапезніков, 7 вересня його змінив Денис Пушилін.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.