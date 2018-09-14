З наступного року зарплата військових збільшиться мінімум на 30% - Порошенко

Порошенко наголосив, що збільшення виплат солдатам відображено в держбюджеті-2019.

У 2019 році зарплати українських військових зростуть на третину, заявив президент України Петро Порошенко.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

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«Підвищенню грошового забезпечення українського воїна бути! Озвучена мною та підтримана Радою національної безпеки та оборони ініціатива щодо збільшення виплат солдатам відображена в бюджеті-2019, презентованому сьогодні Кабінетом міністрів. З наступного року зарплата військових збільшиться щонайменше на 30 %», - зазначив Порошенко.

Гройсман запевнив, що військовослужбовець отримуватиме зарплату не менше 10 тис. грн на місяць.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планує у державному бюджеті на 2019 рік збільшити витрати на оборону на 31,5 млрд грн, або на 18% - до 209,5 млрд грн.

Представляючи сьогодні проект держбюджету-2019, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що «беззаперечним пріоритетом залишається українська армія».