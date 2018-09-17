Хто вбив Захарченка: бойовиків "ДНР" піймали на брехні (фото)

У "ДНР" знайшли "організатора" замаху на Захарченка.

У "ДНР" спіймали нібито агента СБУ Олександра Погорєлова, який, за словами терористів, організував замах на ватажка псевдореспубліки Олександра Захарченка.

По всіх пропагандистських росЗМІ розганяють чергове відео, на якому Погорєлов розповідає, як він "працював на СБУ, отримував бомби, встановлював їх у ресторанах і кафе", пише журналіст Денис Казанський для "Обозревателя".

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"Правда, є одна маленька деталь. У гуглі за 5 хвилин можна знайти ім'я Олександра Погорєлова, якого бойовики "ДНР" схопили на блокпосту в Оленовці ще в листопаді 2017 року. Тобто, майже за рік до вбивства Захарченка... І ось тепер, через два тижні після вбивства Захарченка, бідолаху витягли з підвалу і змусили зізнаватися, що він страшний терорист, який закладав вибухівку", - зазначив Казанський.

Раніше ресурси бойовиків повідомили, що за підозрою в замаху на ватажка "ДНР" Олександра Захарченка затримали жителя Донбасу Олександра Погорєлова.