ЗСУ взяли під контроль новий населений пункт на Донбасі (відео)

На Луганщині українські розвідники провели блискавичну і результативну операцію.

Українські військові Повернули під контроль України хутір Вільний на Луганщині.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На Луганщині українські розвідники провели блискавичну і результативну операцію. Від північно-східних околиць Золотого наші хлопці погнали кремлівських загарбників. Операція пройшла без втрат серед українських бійців.

Тепер вісім десятків жителів хутора знову живуть в рідній країні.

Як повідомляв УНІАН, окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Кримського: двоє бійців поранені.