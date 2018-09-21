ЗСУ взяли під контроль новий населений пункт на Донбасі (відео)
20:38, 21 вересня 2018Війна
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На Луганщині українські розвідники провели блискавичну і результативну операцію.
Українські військові Повернули під контроль України хутір Вільний на Луганщині.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
На Луганщині українські розвідники провели блискавичну і результативну операцію. Від північно-східних околиць Золотого наші хлопці погнали кремлівських загарбників. Операція пройшла без втрат серед українських бійців.
Тепер вісім десятків жителів хутора знову живуть в рідній країні.
Якісно і без втрат: українські військові звільнили хутір на Луганщині
Як повідомляв УНІАН, окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Кримського: двоє бійців поранені.
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