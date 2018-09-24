Волонтери показали зруйновану позицію українських військових на Донбасі (фото)

Протягом двох днів розриви 120-міліметрових мін чули мешканці Луганського і Новолуганського, Торецька, Авдіївки, Мар'їнки та навіть околиць Маріуполя.

Протягом вихідних шестеро українських військових були поранені в зоні проведення ООС. Також було зафіксовано два десятки ворожих обстрілів з важкого озброєння.

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Важке озброєння російські найманці застосували при обстрілі хутора Вільний, який нещодавно взяли під свій контроль Збройні сили України, внаслідок чого було знищено кілька будинків, повідомляють волонтери фонду "Повернись живим".

Крім того, зафіксовано рух чергової колони військових вантажівок, які продовжують завозити з території Росії боєприпаси.

"Наслідки ви можете побачити на фото. Майже десяток снарядів знищив одну з наших передових позицій, зброю та тепловізори. Наразі позиція відновлена, хлопці продовжують стримувати ворога", - розповіли волонтери й показали фото.