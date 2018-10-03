Знищення вогневої точки бойовиків на Донбасі потрапило на відео
10:15, 03 жовтня 2018Війна
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В результаті відповідних дій українських військових були знищені двоє окупантів.
На Донбасі знищено дот (довготривалу вогневу точку - Ред.) бойовиків, з якого вони вели провокаційний вогонь по позиціях Збройних сил.
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Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook виклав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".
"Був дот і немає. Сутеніло, колоради знову провокували. Пара ОСиних жал полетіла у ворога", - прокоментував відео офіцер.
Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін, ЗСУ зайняли нові позиції в зоні проведення ООС на Донбасі. Тепер понад 6 кв. км під їхнім контролем.
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