Знищення вогневої точки бойовиків на Донбасі потрапило на відео

В результаті відповідних дій українських військових були знищені двоє окупантів.

На Донбасі знищено дот (довготривалу вогневу точку - Ред.) бойовиків, з якого вони вели провокаційний вогонь по позиціях Збройних сил.

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Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook виклав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Був дот і немає. Сутеніло, колоради знову провокували. Пара ОСиних жал полетіла у ворога", - прокоментував відео офіцер.

Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін, ЗСУ зайняли нові позиції в зоні проведення ООС на Донбасі. Тепер понад 6 кв. км під їхнім контролем.