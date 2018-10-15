Бій під Авдіївкою: волонтери показали трофей української піхоти (фото)

У районі Авдіївки терористи зазнали втрат.

Українські бійці дали гідну відсіч окупантам у районі Авдіївки в День захисника України.

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Ворожі ДРГ були впевнені, що непомітно висуваються до позицій військ. Насправді ж бійці вже спостерігали за ними за допомогою тепловізора, пишуть на своїй сторінці у Facebook волонтери фонду "Повернись живим".

"Бойовиків знищили, а далі взялися до інвентаризації їхнього майна. Проводили пильно і виявили наші піхотинці на полі бою нестачу однієї одиниці зброї у вигляді РПК калібру 5.45 - його бойовики кинули під час відступу", - йдеться у повідомленні.

Також волонтери опублікували фото чергового трофею української піхоти в ході цього бою в районі Авдіївки.

Як повідомляв штаб ООС, військові Збройних сил України успішно відбили атаку російських окупантів у районі Авдіївки Донецької області.