Українські військові відбили атаку окупантів у районі Авдіївки (фото)

Втрат серед українських військових не допущено.

Сьогодні зранку військові Збройних сил України успішно відбили атаку російських окупантів у районі Авдіївки Донецької області.

Про це заявив на брифінгу представник прес-центру операції Об'єднаних сил Олексій Жуганов, повідомляється на сторінці ООС у соціальній мережі Facebook.

"О 6-й годині ранку відмічено намагання противника вести активні штурмові дії. В районі населеного пункту Авдіївка наші захисники успішно відбили атаку ворога. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в ході бою не допущено", - йдеться у повідомленні.

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"Дві групи окупантів, будучи повністю впевненими, що приховано висуваються до позицій наших військ, насправді лише підійшли на дальність ефективного ведення вогню. Пересування ворога постійно контролювалося", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС.

Зазначається, що окупанти відступили, але не всі.

"Деяких встигають винести. Їм вже не воювати. Завершує справу резервна група під командуванням молодшого лейтенанта Олександра Чабана, яка прочісує місце бою й переконується в тому, що противника на підступах до наших позицій немає. Ворог на полі бою залишив зброю – ручний кулемет РПК, який за номерним обліком ніколи не перебував у ЗСУ", - додали військові.

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