Окупанти вели прицільний вогонь з мінометів по околицях Авдіївки, постраждав боєць ООС

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Авдіївка, Гнутове та Лебединське.

Окупанти упродовж доби, 19 жовтня, 10 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил, один військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Зазначається, що упродовж поточної доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню, три з них – з застосуванням озброєння забороненого Мінськими домовленостями

«Противник вів прицільний вогонь з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність ворога зафіксовано поблизу Авдіївки, де для коригування вогню він використовував БПЛА», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожОкупанти на Донбасі забирають у населення землю - розвідка

Загалом, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Авдіївка, Гнутове та Лебединське.

Внаслідок обстрілів, на Донецькому напрямку, поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.

У штабі наголошують, у разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв УНІАН, Хуг розповів про зафіксовані місією ОБСЄ доказах військового вторгнення РФ на Донбас.