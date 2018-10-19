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Окупанти вели прицільний вогонь з мінометів по околицях Авдіївки, постраждав боєць ООС

20:05, 19 жовтня 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Зазначається, що упродовж поточної доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню, три з них – з застосуванням озброєння забороненого Мінськими домовленостями

«Противник вів прицільний вогонь з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність ворога зафіксовано поблизу Авдіївки, де для коригування вогню він використовував БПЛА», - йдеться в повідомленні.

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Загалом, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Авдіївка, Гнутове та Лебединське.

Внаслідок обстрілів, на Донецькому напрямку, поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.

У штабі наголошують, у разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв УНІАН, Хуг розповів про зафіксовані місією ОБСЄ доказах військового вторгнення РФ на Донбас.

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Теги: #Донбас#війна