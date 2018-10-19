Хуг розповів про зафіксовані місією ОБСЄ докази військового вторгнення Росії на Донбас

Хуг згадав про колони техніки військового зразка, які в’їздили на територію України й повертались в РФ.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг вважає, що військову частину збройного конфлікту можна зупинити за лічені години, але на повне завершення піде набагато більше часу.

Про це він сказав у розмові з “Голосом Америки” у Лондоні.

Наполягаючи на тому, що війна на Донбасі не вічна, Хуг побоюється, що кожен її новий день поглиблює рани, які українцям буде дуже важко загоювати.

Він пропонує задуматися над долею дітей, що живуть у вражених бойовими діями районах по обидва боки лінії розмежування.

“Ті, кому зараз по 10 років, не пам’ятають, яким було життя до конфлікту. Вони знають лише насильство, небезпечну нестабільність, злигодні. Можливо вони втратили близьких. Через ще 5 років такої ситуації їм буде по 15, і слід у їхньому дорослому житті буде незгладимий”, - заявив Хуг.

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“Ми постанемо перед проблемою цілого покоління”, - вважає він.

Водночас, не вдаючись до прямолінійності в судженнях і стримуючись в оцінках, Хуг майже емоційно наполягає, що головну складову конфлікту, військову його частину, можна зупинити “упродовж однієї години”.

На його переконання, опісля того настане час розв'язання інших питань, які, хоч і не спричиняють смертей напряму, розв’язувати треба буде довше.

За його словами, розмінування територій, наприклад, буде важким, але негайним завданням, а відбудова зруйнованої економіки і її відродження на сході України розтягнуться на тривалий час.

Перший заступник голови СММ наголошує, що до порушень вдаються усі сторони і кроки до припинення конфлікту повинні бути "дзеркальними".

У відповідь на зауваження, що така оцінка не дає відповіді на запитання, хто винен і на кому лежить відповідальність, він наполягає, що усе виписано у звітах спостерігачів “чорним по білому”, і “кожен може це прочитати”.

“Ми бачили колони техніки військового зразка, які в’їздили на територію України і виїздили. Ми бачили сліди важкої техніки, що вели до непідконтрольної ділянки кордону з Російською Федерацією. Ми розмовляли з особами у полоні в українських збройних сил, які казали, що вони служили у російських військових підрозділах, які брали участь у боях, перебуваючи в Україні по системі ротації”, - підкреслив Хуг.