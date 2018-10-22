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Під час обстрілу бойовиками Мар'їнки поранено мирного жителя

11:15, 22 жовтня 2018
Війна
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Окупанти знову обстріляли Мар'їнку / фото Штаб ООС

Про це йдеться у дописі на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Українська сторона СЦКК повідомляє: збройні формування Російської Федерації продовжують нехтувати безпекою, життям та здоров'ям цивільного населення. В районі Мар’їнки ворожа куля завдала поранення мирному жителю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 жовтня до української сторони СЦКК надійшла інформація про черговий обстріл бойовиками Мар'їнки. "Вогонь вівся з напрямку окупованого селища Трудівські. Внаслідок обстрілу зазнав наскрізного кульового поранення нижньої кінцівки місцевий житель, громадянин Б., 1978 року народження, який в момент влучання в нього бандитської кулі перебував на власній присадибній ділянці", - поінформували у СЦКК.

Зазначається, що наразі поранений перебуває у районній лікарні Курахового.

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби, 21 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил троє українських військовослужбовців зазнали поранень. Окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців, при цьому тричі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Теги: #війна#Мар'їнка