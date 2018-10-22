На Донбасі вчора було знищено 8 окупантів

За даними розвідки, протягом доби 8 окупантів знищено та ще 2 поранено.

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, бойовики вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине.

«На опорний пункт наших військ поблизу Водяного, що на Маріупольському напрямку, противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районах Кримського та Широкиного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру, а поблизу Щастя по наших захисниках вів вогонь снайпер», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, протягом доби 8 окупантів знищено та ще 2 поранено.

На жаль, троє воїнів зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень.

Від початку доби ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснив обстріл позицій ЗСУ у районі Новотроїцького.