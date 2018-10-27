Місія ОБСЄ зафіксувала неподалік Макіївки вантажівки на російських номерах
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала неподалік Макіївки на Донеччині колону вантажівок із російськими номерними знаками.
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Про це йдеться у звіті місії. «Уранці 25 жовтня СММ побачила конвой із 45 транспортних засобів, які супроводжували два автомобілі з номерами «ДНР», вони прямували на захід повз Макіївку. Конвой складався з 38 вантажівок (28 із російськими номерними знаками, 10 – із чорно-білими). На 14 з них були надписи «Гуманітарна допомога Російської Федерації», сім мали позначки «МЧС» і чорно-білі номерні знаки», – йдеться у повідомленні.
Українська сторона Спільного центру контролю і координації повідомляє на сторінці штабу Операції об’єднаних сил, що 10 автомобілів у колоні були військового зразка. У звіті СММ ОБСЄ за 25 жовтня таких деталей немає.
Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня видання Foreign Policy опублікувало інтерв’ю з заступником голови СММ ОБСЄ Александром Гуґом, у якому він начебто заявив, що місія ОБСЄ не зафіксувала «на місцях прямих доказів» участі Росії в конфлікті на Донбасі. Пізніше Александр Гуґ назвав появу цієї інформації «непорозумінням» і наголосив, що місія лише фіксує пересування техніки, людей та завдані бойовими діями руйнування і не робить ніяких висновків.
Фрагмент про російську військову присутність на Донбасі, цитований раніше, з сайту Foreign Policy прибрали. Видання пояснило, що слова нібито не відповідали тій думці, яку насправді хотів донести Гуґ.