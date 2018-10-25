"Таку форму можна купити будь-де": Хуг заявив, що ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на сході України

Перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні каже, що російську військову форму можна "купити будь-де".

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуґ заявляє, що моніторингова місія ОБСЄ не побачила доказів російського втручання на сході України.

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Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на його інтерв'ю Foreign Policy.

На запитання, яка позиція ОБСЄ з приводу втручання Росії у події на сході України Хуг зазначив: "Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання - УНІАН). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають до України ґрунтовими шляхами посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону".

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За словами Хуга, який цього місяця залишає посаду в СММ ОБСЄ, на одній із ділянок прикордонної території, міжнародні спостерігачі зафіксувати незаконний перетин кордону і опублікували відповідне відео.

"Ми бачили особливі види зброї, які ми в деталях описали, включно із військовим електронним озброєнням. Ми також розмовляли із взятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать російській армії та під час ротації беруть участь у військових діях в Україні", - зазначив Хуг.

Він також додав, що в ОБСЄ бачили людей з розпізнавальними знаками Російської Федерації, але, за його словами, "таку уніформу можна купити будь-де".

"Ми бачили також розпізнавальні знаки Німеччини, Іспанії та інших, але також - Росії", - наголосив Хуг.

Нагадаємо, що Хуг по завершенні терміну у жовтні йде з посади першого заступника голови місії в Україні.