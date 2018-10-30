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Російський депутат "засвітився" в "ЛНР" (фото)

11:08, 30 жовтня 2018
Війна
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На візит політика з РФ в "ЛНР" звернув увагу журналіст / фото twitter.com/den_kazansky

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На прибуття російського депутата в Алчевськ звернув увагу журналіст Денис Казанський в Twitter.

"Ой, хто це в нас разом з Пасічником (ватажком "ЛНР" – Ред.) приймає присягу у вихованців "Алчевського кадетського корпусу"? Та це ж депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький. Мабуть, заблукав", – написав він.

Як повідомлялося, 24 листопада 2017 року ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький написав заяву про відставку за станом здоров'я. Ватажком терористичної організації "Луганська народна республіка" став так званий "міністр державної безпеки ЛНР" Леонід Пасічник.

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Теги: #ЛНР#депутат#Россия