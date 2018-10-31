На Донбасі поранено двох військових

Бойовики 13 разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил, одного разу фіксувалося застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Упродовж поточної доби на Донбасі поранено двох військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

Сьогодні бойовики 13 разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил, одного разу фіксувалося застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність зафіксовано поблизу Водяного на Приазов'ї та Золотого, що на Луганщині. Біля останнього, окрім вищеперерахованого арсеналу, окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм.

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Двічі зі станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли оборонні позиції українських бійців біля Новоселівки Другої. Крім того, обстріли відбулися в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль та Лебединське. Командири підрозділів, що обороняються, вживали рішучих заходів щодо придушення ворожого вогню, наголосили у прес-центрі ООС.

Раніше стало відомо, що ЗСУ відбили атаку бойовиків на Приазов'ї.