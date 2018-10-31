ЗСУ відбили атаку бойовиків на Приазов'ї - у окупантів серйозні втрати

Окупанти 21 раз прицільно відкривали вогонь по позиціях українських бійців. При цьому 6 разів вони застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Упродовж минулої доби, 30 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил двоє військовослужбовців дістали поранення.

Як повідомляється на сторінці ООС у соціальній мережі Facebook, ситуація в районі проведення операції залишається напруженою, проте цілком контрольованою українськими бійцями.

Окупанти 21 раз прицільно відкривали вогонь по позиціях українських бійців. При цьому 6 разів вони застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби бойовики здійснювали обстріли позицій українських бійців в районах населених пунктів: Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Ломакине, Водяне та Лебединське.

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Окупанти вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм вони обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Авдіївки, Пісків, Ломакиного та Луганського. Опорні пункти українських бійців біля Луганського окупанти також накривали вогнем з мінометів 120-го калібру та тричі застосували важке озброєння.

Ввечері, після 17.00, майже всі свої вогневі зусилля бойовики сконцентрували на Приазов'ї. Українські бійці діяли адекватно обстановці, за потреби вівся вогонь з чергових засобів, наголосили у прес-центрі.

За даними розвідки, трьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще двох - поранено.

Сьогодні в районі проведення ООС зафіксовано два обстріли. По позиціях Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вогонь вівся біля Лебединського. Втрат не допущено.

Як повідомляв УНІАН, бойовики "ЛНР" виселяють людей з будинків, щоб облаштовувати там свої позиції.