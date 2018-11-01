Спостерігачі ОБСЄ зафіксували за добу на Донбасі 133 вибухи

На Луганщині зафіксовано всього 3 вибухи.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували у Донецькій і Луганській областях близько 133 вибухів.

Це зафіксовано у звіті місії за період з 19:30 30 жовтня до 19:30 31 жовтня, опублікованому на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши приблизно 130 вибухів супроти орієнтовно 610", - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині порушення зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська та Чермалика.

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"У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, 3 вибухи супроти приблизно 30 відповідно", - зазначили спостерігачі.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ зафіксували порушення режиму припинення вогню неподалік від ділянок розведення сил і засобів у районах Петрівського і Золотого. Доступ спостерігачів залишався обмеженим на всіх трьох ділянках розведення - Станиці Луганській, Золотому і Петрівському, а також поблизу Новоазовська (у районі неподалік від кордону з Російською Федерацією), Старомихайлівки, Новоласпи та поруч із Заїченком і Безіменним.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зник після фіксації ним військової техніки Росії на окупованому Донбасі. Безпілотник зафіксував ЗРК «Оса», автоцистерну для пального, а також колону із 7 вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону.