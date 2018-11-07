Знищення розвідгрупи бойовиків на Донбасі потрапило на відео
08:46, 07 листопада 2018Війна
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Коли сталася нахабна провокація розвідників "ДНР", волонтери не уточнили.
Знищення розвідників "ДНР"
У районі Світлодарської дуги розвідгрупа бойовиків вирішила висунутися вперед, та отримала відповідь від бійців ООС.
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Про це повідомляють волонтери фонду "Повернись живим" і публікують відповідне відео. "Відчувши себе невидимими, вони висунулися вперед, щоб, судячи з усього, провести розвідку. Весь цей час за пересуванням "гостей" спостерігали наші військові", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські військові відкрили вогонь із гранатометів. "Результат – на відео", - додали волонтери.
Раніше український волонтер Юрій Мисягін показав, як чітко працювала бойова група К-2 54-ї бригади по позиції бойовиків "Смітник", що розташована на Світлодарській дузі.
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