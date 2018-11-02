Знищено ворожі позиції й техніку: з'явилося відео потужного удару ЗСУ на Донбасі

Показано повну версію відео знищення техніки ворога на Донбасі.

Український волонтер Юрій Мисягін показав, як чітко працювала бойова група К-2 54-ї бригади по позиції бойовиків "Смітник", що розташована на Світлодарській дузі.

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На своїй сторінці в Facebook волонтер показав відповідне відео. "У той день крім розбитих позицій, окупант втратив МТЛБ-ЗУ (влучання видно в кінці на запису) і трохи раніше БМП-1", - зазначив він.

За словами Мисягіна, всі дані підтверджені. Група відзначена бойовими преміями за знищену техніку ворога.

Раніше Юрій Мисягін повідомляв, що українські військові розгромили позицію окупантів на Донбасі, двох бойовиків було поранено.