"Не всі цілими доїхали": на Донбасі підбили КамАЗ з бойовиками (відео)
12:12, 08 листопада 2018Війна
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За словами волонтера, не всі бойовики цілими доїхали до позицій.
На одній з передових ділянок на Донбасі КамАЗ бойовиків потрапив під обстріл.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін й опублікував відповідне відео.
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"Невідомий боєприпас 30-го калібру остудив запал й трохи збавив швидкість окупантам, що пересувалися з великою швидкістю на КамАЗі. Не всі цілими доїхали до позицій", - йдеться у його повідомленні.
Раніше в районі Світлодарської дуги розвідгрупа бойовиків вирішила висунутися вперед, але отримала відповідь від бійців ООС.
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