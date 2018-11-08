"Не всі цілими доїхали": на Донбасі підбили КамАЗ з бойовиками (відео)

За словами волонтера, не всі бойовики цілими доїхали до позицій.

На одній з передових ділянок на Донбасі КамАЗ бойовиків потрапив під обстріл.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін й опублікував відповідне відео.

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"Невідомий боєприпас 30-го калібру остудив запал й трохи збавив швидкість окупантам, що пересувалися з великою швидкістю на КамАЗі. Не всі цілими доїхали до позицій", - йдеться у його повідомленні.

Раніше в районі Світлодарської дуги розвідгрупа бойовиків вирішила висунутися вперед, але отримала відповідь від бійців ООС.