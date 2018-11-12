Під час «виборів» в ОРДЛО розсилали смс-повідомлення з погрозами - розвідка

Крім того, продукти харчування продавали за зниженою вартістю.

Під час так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада бюджетникам розсилали смс-повідомлення з погрозами, а пенсіонерам роздавали харчові набори.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк з посиланням на Головне управління розвідки.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей під виглядом так званих «виборів глав ДНР/ЛНР і депутатів народних рад республік» російські окупаційні адміністрації докладали значних зусиль для приведення до влади своїх «маріонеточних режимів».

«Крім масштабної агітації у місцях розміщення виборчих дільниць, нібито за рахунок так званого «республіканського керівництва», відбувався продаж продуктів харчування за зниженою вартістю, зокрема: соціальний хліб — 5 рос. рублів (звичайна вартість 10 рос. рублів); м’ясо птиці — 55 рос. рублів (звичайна вартість 105 рос. рублів). Громадянам, які потребують соціального захисту (пенсіонери, інваліди) на виборчих дільницях видавали безкоштовні харчові набори (крупи, хліб, консерви)», - сказав він.

Крім того, додав Гуцуляк, стільниковим оператором зв’язку «Лугаком» надсилались повідомлення абонентам про можливість отримання поблизу виборчої дільниці безкоштовної картки поповнення рахунку на суму 50 або 100 рос. рублів у разі участі у «волевиявленні».

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«Водночас на працівників бюджетної сфери здійснювався психологічний вплив шляхом надсилання смс-повідомлень з погрозами звільнення з робочих місць, у разі відмови від голосування та неявки на виборчі дільниці», - зазначив речник Міноборони.

Він наголосив, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію на лінії фронту та перебувають напоготові до будь-якого розвитку подій.