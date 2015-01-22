За добу в зоні АТО загинули 10 військових, 16 - поранені

Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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Він зазначив, що в даний час відомо про загибель щонайменше шість захисників донецького аеропорту.

"Всього втрати особового складу в районі проведення антитерористичної операції становлять 16 поранених і 10 загиблих", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, ще 40 отримали поранення.