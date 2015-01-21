За добу в зоні АТО загинув один військовий, 40 – поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожУ районі 31-го блокпоста продовжуються бої - Турчинов"За отриманими штабом АТО даними, протягом останньої доби загинув один військовослужбовець і 40 отримали поранення різного ступеню", - сказав Лисенко.