За добу в зоні АТО загинув один військовий, 40 – поранені
12:56, 21 січня 2015Суспільство
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Упродовж доби в зоні АТО загинув один українській військовослужбовець, ще 40 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожУ районі 31-го блокпоста продовжуються бої - Турчинов"За отриманими штабом АТО даними, протягом останньої доби загинув один військовослужбовець і 40 отримали поранення різного ступеню", - сказав Лисенко.
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