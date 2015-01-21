За добу в зоні АТО загинув один військовий, 40 – поранені

12:56, 21 січня 2015
Суспільство
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Упродовж доби в зоні АТО загинув один українській військовослужбовець, ще 40 отримали поранення.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожУ районі 31-го блокпоста продовжуються бої - Турчинов"За отриманими штабом АТО даними, протягом останньої доби загинув один військовослужбовець і 40 отримали поранення різного ступеню", - сказав Лисенко.

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