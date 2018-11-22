Конфлікт на Донбасі перебуває в активній фазі, існує загроза відкритої агресії Росії - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак також повідомив, що Збройні сили підвищують рівень готовності, технічне оснащення, рівень підготовки особового складу.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що конфлікт на Донбасі перебуває в активній фазі, й існує загроза відкритої агресії Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю «Голосу Америки», повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Полторак зазначив, що конфлікт на сході України й далі перебуває в активній фазі та вказав на регулярні втрати української армії загиблими, особливо внаслідок поранень.

За словами міністра, конфлікт на Донбасі «є гарячим, але трохи стриманим. І тут причин дуже багато, чому він не є достатньо високої інтенсивності і активності».

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«Збройні сили цей час використовують для того, щоб підвищити рівень готовності, технічне оснащення, рівень підготовки особового складу», - наголосив Полторак.

«Ми робимо все можливе для того, щоб наша армія ніколи в житті більше не повернулась у 2014 рік, коли були труднощі з виконанням завдань. І я думаю, однозначно не можна казати про те, що немає загрози відкритої агресії. На жаль, в мене є великі сумніви в тому, що Росія і Путін відмовились від агресивної політики по відношенню до України, і вони відмовились від відкритої агресії проти України. Принаймні, їхні дії свідчать зовсім про інше», — сказав Полторак.

Серед країн, які надають найсуттєвішу військову підтримку Україні, міністр назвав насамперед США, а також Велику Британію, Канаду, Литву та Польщу.

Раніше координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук заявив, що російські окупаційні війська посилили розвідку, активно ведуть «снайперську» і хочуть розв'язати «мінну війну» на Донбасі.