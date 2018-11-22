На Донбасі бойовики посилили розвідку, активно ведуть «снайперську» і хочуть розв'язати «мінну війну» - Тимчук

На Донбасі триває активна «снайперська війна», а також спроби ДРГ противника мінувати місцевість на нейтральній смузі і в найближчих тактичних тилах передових підрозділів Збройних сил України.

Російські окупаційні війська посилили розвідку, активно ведуть «снайперську» і хочуть розв'язати «мінну війну» на Донбасі.

Про це координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, окупанти продовжують вести активну і різнопланову розвідку бойових порядків передових підрозділів Об'єднаних сил, їх тактичного тилу і ситуації у прифронтовій зоні.

Для цього, за словами Тимчука, підрозділи російських окупаційних військ використовують як технічні засоби, так і агентурну, а також військову розвідку. Відзначається посилення ведення радіотехнічної розвідки спеціалізованими підрозділами окупаційних формувань (здебільшого укомплектовані російськими фахівцями), а також застосування БПЛА з метою отримання інформації про позиції ОС.

«Так, у період з 13 по 19 листопада ц.р. було зафіксовано 13 розвідувальних польотів БПЛА ЗС РФ, у т.ч. 6 польотів БПЛА "Орлан-10", які здійснювалися із заходом в оперативно-тактичну глибину оборони Об'єднаних сил. При цьому один з БПЛА противника "Орлан-10" був збитий засобами ППО Об'єднаних сил», - повідомив Тимчук.

Читайте такожНа Донеччині загинув командир розвідників ЗСУ (фото)

За даними депутата, особливу увагу противник зосередив на уточненні оперативної обстановки, а також виявленні змін у бойових порядках Об'єднаних сил.

Крім того, за його словами, триває активна «снайперська війна», а також спроби ДРГ противника мінувати місцевість на нейтральній смузі і в найближчих тактичних тилах передових підрозділів Збройних сил України.

Також на Донбасі відзначається посилення ведення противником інженерної розвідки місцевості, а також спроби розв'язати так звану «мінну війну». З цією метою окупанти активно спостерігають за режимом повсякденної діяльності підрозділів ОС, встановлюють місця і часові проміжки, коли з'являється можливість для мінування.

Як повідомляв УНІАН, окупанти наростили угруповання військ в районі Горлівки.