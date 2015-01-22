Кремль відправляє воювати в Україну пітерських «строковиків» - ЗМІ

Про це в середу повідомив "Новий регіон".

З'єднання доукомплектували строковиками, зазначило видання, після того як воно минулого літа понесло істотні втрати в боях на Україні.

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"Новий регіон" також підкреслив, що українським силовикам вже відомо про місцезнаходження бригади та її запланованому маршруті.

Як розповів "Граням" прес-секретар комітету "Солдатські матері Санкт-Петербурга" Олександр Передрук, в цю організацію надійшли звернення, які свідчать, що строковиків дійсно змушують до підписання контрактів для подальшої відправки на Україну. "Як нам розповіли батьки, приблизно по 70-80 осіб збирали в актовому залі, ображали і не відпускали, поки вони не погоджувалися підписати контракт", - пояснив громадський діяч.

Всього, продовжив Передрук, в останні два місяці в комітет надійшло п'ять подібних звернень від батьків строковиків: перше в грудні, інші 8-11 січня. Крім того, інформація такого роду повідомлялася в ході анонімних дзвінків на гарячу лінію організації.

"За оцінками батьків, близько 80 строковиків підписали контракти, однак ці цифри приблизні і неперевірені", - розповів Передрук. Він додав, що всі заяви організація передає у військову прокуратуру.