Комбат ПС розповів, які приміщення донецького аеропорту під контролем сил АТО

Про це він сказав в інтерв'ю hromadske.tv.

"Було б злочином, якби командування відправило бійців туди тримати ці уламки. Зараз утримують приміщення, які обороноздатні. До яких можна доїхати і довезти боєприпаси. Всі висоти – метеовишка, деспетчерська вишка, пожежна – утримуються. Приміщення, які в нормальному стані і дозволяють контролювати територію аеропорту", - запевнив "Чорний".

У новому терміналі цілком обвалився другий поверх – бійців, які тримали оборону, завалило уламками конструкції.

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Частина вбитих бійців, за інформацією комбата, залишилися під завалами. Треба заходити всередину і розчищати завали. Зараз про вивезення загиблих мови не йде, бо на території аеропорту постійно триває артилерійська дуель.

Також, за його словами, під контролем українських сил залишаються Авдіївка, частина Спартака і Піски.