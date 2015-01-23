У Луганській області сили АТО розбили колону танків бойовиків - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Як мінімум 1 одиниця бронетехніки знищена», - пише він.

У той же час, за інформацією ІС, розташована на захід від Стаханова артилерійська група бойовиків веде масований обстріл позицій українських військ на Дебальцевському плацдармі. Південніше Стаханова спостерігається скупчення бронетехніки - близько 20 одиниць, включаючи як мінімум 7 танків.

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«Зафіксовано переміщення до Дебальцевскому плацдармові батальйонної тактичної групи, укомплектованої російськими військовослужбовцями за підтримки підрозділів місцевих бойовиків. У складі БТГ - до 12 танків, 25 ББМ, спецавтомашини, артилерійська група (ствольна артилерія)», - повідомляє Тимчук.